Lazio, Cancellieri a Dazn: "Gran partita contro una squadra forte. Lavoriamo sui dettagli"

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Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli in cui ha segnato il gol del momentaneo 1-0: "Si può sempre migliorare tecnicamente, al 75esimo avevo un po' di crampi, bisogna prendere un po' di condizione fisica. Ci sono state tante occasioni in cui si poteva fare meglio, ma in una partita così c'è tanto dispendio fisico. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra e credo che il risultato sia giusto.

Lavoriamo un po' su tutto, per quanto mi riguarda anche i piccoli dettagli: come attaccare la porta, come lavorare quando la palla è sul lato opposto... Oggi è andata bene. Dal punto di vista mentale abbiamo una grande forza e consapevolezza, ma dobbiamo rimanere utili in questi giorni per affrontare la prossima partita".