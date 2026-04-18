Lazio, Provstgaard in conferenza: "Con Sarri si impara tanto! Su Hojlund..."

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"Sono molto felice della mia crescita alla Lazio. Sto imparando tante cose, anche con Gila e Romagnoli... sono giocatori diversi"

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli. Di seguito le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it: "Sono molto felice della mia crescita alla Lazio, specialmente in quest'anno con mister Sarri. Sto imparando tante cose, anche con Gila e Romagnoli... sono giocatori diversi. Sono un po' più simile a Romagnoli, Gila è più veloce ma io sto imparando molto, in settimana, quando gioco e anche quando non gioco.

Coppa Italia? Ci penseremo da domani, dobbiamo fare due-tre allenamenti forti. Dobbiamo arrivare al 100% contro l'Atalanta. È una squadra forte, ma possiamo giocarcela alla pari. Sarà una bella partita. La mia crescita? Mi sento molto bene, pronto anche per essere titolare ma non dev'essere una mia scelta, ma del mister. Mi sento bene in campo, ma anche fuori, qui in Italia".

Il rigore sbagliato da Hojlund in Nazionale può avere impatti su di lui anche quando gioca col Napoli?

"È stata una serata brutta per la Danimarca, ma non so quel rigore sbagliato stia ancora avendo effetti su di lui. È un giocatore molto intelligente, lo conosco, avevamo 10 anni e abbiamo giocato insieme anche in Nazionale. È fortissimo anche dal punto di vista mentale, sono sicuro che non sarà un problema".