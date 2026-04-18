Lazio, Gila a Dazn: "Vincere al Maradona ci dà forza! Ora testa alla Coppa Italia"

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Mario Gila, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: "Siamo molto contenti, le sensazioni difensive della squadra sono state molto positive, soprattutto fuori casa. Siamo molto contenti e ora abbiamo una partita molto importante. Vincere qua ci dà tantissima forza ed una mentalità positiva. Zaccagni? È difficile quando sbagli un rigore, ti senti in colpa con la squadra, ma sono cose che succedono nel calcio e un episodio negativo non può essere quello che pensiamo della partita di oggi".