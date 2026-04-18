Foto Le pagelle del Pampa: “3 a Conte! Salvo solo Alisson col 6”

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Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha dato le sue pagelle per Napoli-Lazio 0-2: "Do 3 a Conte! Salvo solo Alisson Santos con il 6. Io non ho problemi a dirlo E’ la tipica partita in cui sembra che i giocatori abbiano mollato l’allenatore. Come si può giocare così in maniera orrenda con 55mila spettatori allo stadio? Il Napoli aveva giocato male anche quando ha vinto le ultime, ma qui si è analizzato solo il risultato come al televideo e non le prestazioni che erano tutte negative.

A me fa paura se dovesse restare Conte in scadenza…”. Di seguito le pagelle complete.