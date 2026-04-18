Sarri non dimentica: "Taylor? Oggi ho visto Hamsik: era tutto ciò che volevo…"

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Maurizio Sarri è intervenuto a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli e, tra i vari temi, ha risposto ad una domanda su Taylor citando Marek Hamsik, presente oggi al Maradona per la partita. Taylor è una mezz'ala "sarriana"? "Mi fai venire dei ricordi piacevoli... quando sono uscito dal campo ho visto Hamsik. Hamsik è tutto quello che io volevo da una mezz'ala. Taylor è intelligente, ha avuto un adattamento immediato in Italia e sta facendo molto bene".

Sulla partita:

"La squadra ha fatto 13 punti nelle ultime 6 partite, ai ragazzi ho detto che le partite vanno aggredite sempre e comunque. Venire qui a fare una partita con il retropensiero di mercoledì (semifinale di Coppa Italia, ndr) ci avrebbe portato a perdere e probabilmente fare una brutta partita anche alla prossima. Partita tosta e il risultato poteva essere più rotondo. Se vedo una luce per il finale di stagione? La stagione è stata pesante, ci sono state però delle soddisfazioni: abbiamo vinto con la Juve e pareggiato l'altra, vinto due volte col Milan, abbiamo vinto col Napoli che qui non perdeva da un anno. Ci sono segnali di miglioramento da parte della squadra e dei singoli".