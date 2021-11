Lazio, Hysaj: "A Napoli i tifosi più pazzi del mondo! Scudetto? Noi oppure spero il Napoli"

Elseid Hysaj, difensore della Lazio, è intervenuto a BalkanWeb dal ritiro della propria Nazionale: "Il Napoli è noto per avere un’ottima squadra. Spero che se non dovessimo raggiungere noi il titolo, lo possa vincere il Napoli vincerà. O Napoli o Lazio.

Io in Premier? C’era interesse qualche tempo fa, ma guarda caso non sono riuscito a partire per l’Inghilterra. Sono soddisfatto delle mie scelte, l’Italia è come la mia seconda casa, ho anche trovato l’allenatore che avevo anni fa (Sarri) e sono molto felice.

Critiche dei tifosi? Ho giocato nel Napoli che ha i tifosi più pazzi di tutto il mondo, così come in Albania. Non prendo in considerazione le critiche, anzi. Trasformo i commenti negativi in positivi. Non credo di essere un giocatore che dà meno alla Nazionale rispetto al club".