Lazio, il retroscena di Gila su Sarri: "Quando c'era lui sono dovuto andare dallo psicologo"

Intervista al difensore della Lazio Mario Gila che ha parlato dei problemi incontrati in passato in biancoceleste

"Gila: Con Sarri alla Lazio mi era servito lo psicologo. Baroni fa stare bene tutti" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva odierna. Intervista al difensore della Lazio Mario Gila che ha parlato dei problemi incontrati in passato in biancoceleste e si è proiettato anche sulle sfide presenti e future con l'arrivo di Marco Baroni in biancoceleste.

"Non ho giocato per più di un anno, non mi dava fiducia. All’inizio l’ho presa male. In quel periodo ho avuto bisogno dell’aiuto di uno psicologo, mi ha insegnato a vedere le cose in modo positivo. Sarri aveva le sue ragioni, non ero un top e dovevo crescere, ora lo ringrazio perché mi ha insegnato tanto a livello tattico" le sue parole.