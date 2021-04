Lazio, il vice di Inzaghi: "Napoli avversario temibile, ha messo in crisi l'Inter"

Massimiliano Farris sostituirà Simone Inzaghi, ancora positivo in quarantena, anche per la sfida al Napoli. Questo il suo pensiero alla vigilia della sfida in una intervista alla tv ufficiale: "Non giudico io il cammino del Napoli, ci pensano i loro stessi numeri. Ha vissuto un periodo di difficoltà ma ne è uscita più forte, sia nell’allenatore, che nella qualità dei propri elementi in rosa e nel gioco. L’avversario è temibile, non a caso domenica sera l’abbiamo visto mettere seriamente in difficoltà l’Inter. Per fare punti dovremo essere disposti alla battaglia".