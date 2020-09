Lazio, Immobile avverte Lotito: "Servono giocatori importanti"

Intervista dal ritiro della Naziona a Coverciano per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha parlato della nuova stagione che attende i biancocelesti attraverso le colonne del Corriere dello Sport facendo un riferimento al mercato che servirà per permettere ai biancocelesti di puntare fino alla fine alla vetta della classifica: "Lo sappiamo tutti bene, il presidente Lotito e il direttore Tare in testa. Per questo stanno lavorando. Nei prossimi tre mesi, fino a Natale, in pratica tra campionato, Nazionale e soprattutto Champions si giocherà ogni tre giorni. Bisogna trovare giocatori importanti, in grado di dare qualità e far recuperare energie al gruppo. Ripeto, Lotito e Tare conoscono benissimo la situazione"