Lazio, Immobile: "Record Higuain? Non ho mai mollato e ho ancora fame di gol"

Ciro Immobile riceve l'abbraccio della sua città natale, a cui ha dato lustro a suon di gol conquistando la Scarpa d'Oro 2020, il premio che ogni anno viene assegnato al bomber più prolifico di tutti i campionati europei. Ad accoglierlo è il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione: "Record Higuain? Ci ho provato - le parole di Immobile -, non ho mai mollato ma ho ancora fame di gol. Ricordo da dove sono partito, da questa città, da questa terra, da un quartiere difficile. E questo deve essere uno stimolo per i ragazzi di Torre Annunziata. Credete in voi stessi".