Lazio, Isaksen a Dazn: "Mia migliore prestazione, dobbiamo avere coraggio e tirare in porta"

vedi letture

Nel post partita di Napoli-Lazio, il man of the match, Gustav Isaksen, ha parlato ai microfoni di Dazn della grande emozione vissuta stasera, sia per il gol, sia per la vittoria di una gara così importante:

"Migliore prestazione? Forse si, è importante fare gol ma i 3 punti erano importantissimi, soprattutto dopo Parma. Sono molto contento per il gol e per i punti. Ogni giorno Baroni mi dice che devo andare uno contro uno quindi è così che devo giocare. Dobbiamo avere coraggio, tirare in porta, oggi è andata bene e sono molto contento".