Lazio, Lotito: "Il club non è in vendita! Voglio costruire futuro società non chiacchiere"

vedi letture

"La società non è in vendita, tutto quello che viene detto sono falsità. Non libera la Lazio, ma una Lazio libera. La Lazio dev'essere libera dalla dipendenza di tutti. Basta con queste storie. Io non ho chiesto aiuto esterno, chiedo solo il rispetto del ruolo e di quello che uno sta facendo". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, durante la presentazione del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, ribadisce ancora una volta di non avere intenzione di cedere la società.

"Voglio costruire il futuro della società, non le chiacchiere ha poi aggiunto -. Fino a poco tempo fa avevamo vinto più di tutti dopo la Juve, tutto questo con il fardello dei debiti di 550 milioni di euro. Me ne sono fatto carico per non disperdere il valore storico del club. Ho avuto questo fardello sulle spalle. Nel 2027 finiranno debiti, recupererò 30 milioni di cassa, vuol dire avere 30 milioni in più per mantenere in piedi la struttura. Abbiamo risanato tutto, questo serve per dare un futuro certo ai tifosi. Le squadre altrimenti spariscono e falliscono. Volete un fallimento? Io no, la Lazio deve essere immortale, va tramandata nei secoli. Io sono il gestore di un patrimonio di sentimenti da tramandare", conclude. (ANSA).