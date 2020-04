Lazio, portavoce Lotito: "Per riprendere i campionati urge la massima sicurezza"

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito alla possibile ripresa della Serie A: "Bisogna evitare che in campo possano scendere giocatori portatori del contagio. E' chiaro che bisogna esercitare il massimo del controllo. Sia in Serie A che in B, le squadre che hanno degli staff medici preparati possono applicare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza. Io sono per riaprire il tutto, se aspettiamo la fine totale del contagio, avremo conseguenze pesanti. Se si dovesse riprendere gli allenamenti ai primi di maggio e iniziare a giocare alla fine dello stesso mese, si può continuare fino al mese di luglio".