Lazio, Sarri a Dazn: "Risultato poteva essere più rotondo. Gare così da aggredire o sbagli anche la prossima!"

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Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "La squadra ha fatto 13 punti nelle ultime 6 partite, ai ragazzi ho detto che le partite vanno aggredite sempre e comunque. Venire qui a fare una partita con il retropensiero di mercoledì (semifinale di Coppa Italia, ndr) ci avrebbe portato a perdere e probabilmente fare una brutta partita anche alla prossima. Partita tosta e il risultato poteva essere più rotondo".

Vede una luce per il finale di stagione?

"La stagione è stata pesante, ci sono state però delle soddisfazioni: abbiamo vinto con la Juve e pareggiato l'altra, vinto due volte col Milan, abbiamo vinto col Napoli che qui non perdeva da un anno. Ci sono segnali di miglioramento da parte della squadra e dei singoli".

Ora una Lazio più verticale e in ripartenza:

"È un adattamento alle caratteristiche dei nostri giocatori. Non abbiamo tanti giocatori di palleggio, ne abbiamo tanti che hanno strappo e accelerazioni. È un tentativo per non metterli a disagio con un gioco che non hanno nelle corde".

Taylor è una mezz'ala "sarriana"?

"Mi fai venire dei ricordi piacevoli... quando sono uscito dal campo ho visto Hamsik. Hamsik è tutto quello che io volevo da una mezz'ala. Taylor è intelligente, ha avuto un adattamento immediato in Italia e sta facendo molto bene".