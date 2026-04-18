Lazio, Zaccagni a Dazn: "Che partita! Spiace per il rigore, ma bravi a stare sul pezzo"
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Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: "Sbagliare un rigore è sempre brutto, però mi sarebbe dispiaciuto se non avessimo vinto questa partita, ma siamo stati bravi a stare sul pezzo ed a fare il secondo gol. Sia io che Gila abbiamo forzato un po' il rientro per cercare di arrivare al meglio mercoledì. Ora stiamo bene e dobbiamo preparare la partita contro l'Atalanta che è importantissima".
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