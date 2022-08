Lazio, Sarri: "Questo Napoli come profondità di rosa è più forte del mio, sabato sarà difficile"

Dopo il pareggio con la Sampdoria, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio con la Sampdoria, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Se è più forte il mio o quello di oggi? "A livello di profondità di rosa sicuramente è più forte quello di oggi. Il mio Napoli era estremamente competitivo negli 11, 12 o 13 giocatori, ma non aveva la profondità che ha in questo momento. Sabato sarà una partita difficile, il Napoli è forte e unisce tante qualità, in certi momenti può palleggiare e poi andare in profondità. E' una squadra completa e sarà competitiva per qualsiasi traguardo per questa stagione. Stiamo facendo delle buone prestazioni, è indubbio. Ma il mio Napoli oggi alla fine primo tempo avrebbe vinto 3-0. Stiamo però sulla strada giusta".