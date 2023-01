Lazio, Sarri ricorda: "Media punti? Qui c'è l'unico che ha perso Scudetto con 91 punti"

Basta il doppio dei punti ottenuti all'andata per entrare tra le prime quattro?

Basta il doppio dei punti ottenuti all'andata per entrare tra le prime quattro? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che alla vigilia del match contro la Fiorentina - gara valida per la prima giornata del girone di ritorno - ha risposto così: "La media è come la media del pollo. Se c'è un pollo per 10 persone e lo mangia tutto uno gli altri 9 hanno fame. Stai parlando con l'unico che è riuscito a perdere un campionato avendo fatto 91 punti.