Lazio, Sarri sul mercato: "Ci blocca l'indice di liquidità. Che non ho capito bene che ca*** sia"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha analizzato ai microfoni di Dazn la sconfitta per 2-1 contro l'Inter: “Abbiamo fatto una buona partita, dopo un primo tempo attendista abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, sempre dentro la partita contro una squadra forte cercando il pareggio fino alla fine".

Si aspetta rinforzi?

“Non lo so, siamo bloccati dall’indice di liquidità che non si capisce bene che c...o sia. La società sa che c’è bisogno di qualcosa”.

Dove si può migliorare?

"A me i giocatori di qualità piacerebbe farli giocare tutti insieme però spesso abbiamo preso troppi gol per i miei gusti e essendo il responsabile devo fare qualche tentativo diverso".

Cosa servirebbe per completare questa rosa?

“Il completamento per quello che ho in mente io no, serve qualcosa in più anche a livello numerico. Siamo tanti giocatori ma qualcuno non è adatto al nostro gioco. Un mercato non ci basta, sarebbe importante cominciare a intervenire perché fare tutto in un mercato potrebbe essere complicato".