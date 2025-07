Lazio, Sarri: "Visti 1000 calciatori negli ultimi 3 mesi ed ho mercato bloccato"

Lunedì Maurizio Sarri è stato ospite ospite del Premio Sportilia 2025 a Santa Sofia e ha parlato anche delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare nuovamente la Lazio: "Sono tornato perché il percorso non era stato completato e non potevo lasciare il popolo biancoceleste nel momento in cui ha un problema. Nei primi mesi di disoccupazione non mi sono occupato di calcio assolutamente, negli ultimi 2-3 ho visto 1.000 partite e 1.000 giocatori e mi ritrovo con il mercato bloccato (sorride, ndr)".

Non è una situazione facile con cui convivere quella che il tecnico toscano ha trovato a Formello, soprattutto perché eredita una squadra non sua. È vero, gran parte dei giocatori li ha allenati e li conosce, ma non tutti e questo non è un dettaglio da sottovalutare. Per esprimere il suo gioco avrebbe bisogno di profili adatti alla sua filosofia di calcio, ma non può essere accontentato dal presidente Lotito.