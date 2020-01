Lazio, Strakosha: "Che sofferenza nel secondo tempo! Parata più dura? Su Insigne"

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo il successo con il Napoli: "Siamo felici, anche il pubblico si diverte insieme a noi. Non c’è cosa più bella, tutti danno il massimo. Grazie al loro affetto abbiamo segnato un gol che altri anni non avremmo fatto. Noi ci crediamo sempre, poi c’è un po’ di fortuna. E’ un bel momento: siamo tutti sereni e concentrati, stiamo dando il massimo. Il secondo tempo abbiamo sofferto contro un grande Napoli, bisogna riconoscere loro il merito. Senad ci ha dato una grossa mano, non so se avrei preso quella palla. La parata più difficile? Quella su Insigne, non l’ho vista partire".