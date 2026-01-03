Lazio, Zaccagni: "Il Napoli gioca bene, è la più forte del campionato"

Nel giorno di vigilia della sfida di campionato tra Lazio e Napoli, in programma domani pomeriggio all'Olimpico alle 12:30 e valido per la 18^ giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste il capitano Mattia Zaccagni. Queste le sue parole riguardo gli obiettivi del 2026: "Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta".

Che partita si aspetta? "Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres".

Qual è il morale della squadra dopo settimane complesse? "Siamo usciti dalla gara contro l'Udinese con rabbia e rammarico, però, come ci ha detto il mister in settimana, dobbiamo cercare di eliminare quegli ultimi 30 secondi e ripartire da quanto fatto di buono prima".

Quali sono i suoi obiettivi personali per questo nuovo anno? "Voglio regalare più gioie possibili ai nostri tifosi, sia personalmente sia di squadra. Lavorerò duro per questo, anche in vista del Mondiale, al quale spero di andare con la Nazionale".