Le catene di Spalletti sono servite: "Io fortunato, non è partito nessuno e ne sono contento!"

Nelle sue prime conferenze stampa Luciano Spalletti aveva detto che si sarebbe incantenato pur di trattenere i big della rosa. E le catene alla fine sono servite. Ne ha parlato anche oggi l'allenatore di Certaldo, rispondendo a precisa domanda in conferenza stampa: "La catena era lunghissima. Io sono fortunato, è successo che non è partito quasi nessuno e sono contento così. Altre squadre si sono organizzate bene, si sono rinforzate, sarà difficile rivedere la Juve che lotta per il quarto posto mentre nell'ultimo dopo quasi 10 anni s'è vista una condizione anomala e ci sono pure altre situazioni così".