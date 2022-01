Le Iene, Filippo Roma: "Mistero Juve, è indebitata e ora spuntano questi soldi"

Ospite di Sportitalia, Filippo Roma, inviato del programma di Italia Uno, Le Iene, si è espresso sull'affare Vlahovic, gettando ombre sulla Juventus. Tuttojuve.com ha sintetizzato il suo intervento: "Juve senza soldi investe 70 milioni per Vlahovic? Questo fa rimanere stupito anche me, perchè avevo lasciato una Juventus indebitata, con problemi finanziari, c'era stata anche la riduzione del monte ingaggi, cessioni, e all'improvviso escono fuori questi soldi. Sappiamo che c'è stato anche un aumento di capitale, ma la società, da quanto ci risulta, è indebitata. Ora spuntano tutti questi soldi, buon per loro, questo fa riflettere anche alla luce di recenti inchieste che riguardano la Juventus e non solo. Questo pone un grosso interrogativo su come si fa a reggere nel complesso il sistema calcio dal punto di vista finanziario. Veramente alla luce di questa operazione diventa un mistero, su cui è anche complicato indagare, andare fino in fondo, perchè ci sono queste apparizioni e sparizioni di soldi come se fossero delle strane magie" si legge su Tuttojuve.