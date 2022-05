Le Iene, Roma: "Scandalo Spezia-Lazio? È il momento di pubblicare dialoghi tra arbitro e Var"

Filippo Roma, giornalista della Iene, è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” trasmissione in onda su New Sound Level 90FM.

Filippo Roma, giornalista della Iene, è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” trasmissione in onda su New Sound Level 90FM. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sulle polemiche intorno al gol vittoria di Acerbi in fuorigioco in Spezia-Lazio.

"Io credo che potrebbe essere finalmente l’occasione per pubblicare gli audio del Var, mai come in questo caso sarebbe necessario sentire cosa si sono detti. Che significa che c’è stato un equivoco? Non è possibile vedere episodi del genere, coglierei l’occasione per pubblicare gli audio di Spezia Lazio e iniziare a pubblicare gli audio del Var per ogni partita.

Le squalifiche degli arbitri che sbagliano per le giornate successive servono soltanto ad accontentare le tifoserie inasprite dall’ingiustizia per tenerle buone, è una punizione quasi più simbolica che effettiva".