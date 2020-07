Le istituzioni catalane ad ADL: "Qui si giocherebbe in totale sicurezza"

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis circa il timore del Napoli nel giocare la sfida di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou a causa dell'impennata di contagi da Coronavirus hanno fatto rumore, tanto in Italia quanto in Spagna. Al numero 1 azzurro ha risposto Alba Vergés, Ministro della Salute della Catalunia: "Abbiamo mandato il nostro rapporto (alla UEFA), è una partita che si giocherà a porte chiuse e che si svolgerà in modo assolutamente sicuro". A riportarlo è il Mundo Deportivo.