Le pagelle del Pampa: "5,5 a Conte, pare gli vada bene il pari. E una cosa mi dà fastidio..."

vedi letture

L'ex calciatore azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha dato le sue pagelle per la prestazione del Napoli contro il Bologna: "Conte gli do 5,5 perché evidentemente gli stava bene il pareggio. Lui porta avanti questo discorso fastidioso del miracolo, mi spiego anche così i cambi che non alzano di nuovo la squadra. Secondo me è contento del pareggio. Il segnale è negativo con i cambi ma anche quando vedi Politano e Neres che devono abbassarsi e difendere da quinti. Poi non riparti più".