Le pagelle del Pampa: "5 a Conte e a tre azzurri, tra i migliori ancora McTominay"
Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Napoli-Parma 0-0. Tre sono i peggiori in campo con lo stesso voto, 5, Di Lorenzo, Politano e Hojlund.
Tra i migliori ancora McTominay, come lui Neres, Lang, Buongiorno, Mazzocchi e Vergara prendono 6,5. Insufficiente anche lo squalificato Conte, anche per il tecnico azzurro 5 in pagella. Di seguito le pagelle complete dell'argentino.
