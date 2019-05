Le pagelle di Criscitiello: "Voto 7 al Napoli, ci aspettavamo di più da Ancelotti. Lo scudetto resterà un sogno"

Come ogni anno, Michele Criscitiello ha stilato le sue pagelle per la fine del campionato. Voto 7 al Napoli così commentato su TMW: "Stagione al di sotto delle aspettative ma almeno conferma il risultato dell’anno precedente. Da Ancelotti, perché si chiama Ancelotti, tutti ci aspettavamo di più ma sia in Italia che in Europa questa squadra non lascia il segno. Andava fatto un mercato diverso, cosa che si farà adesso ma con un anno di ritardo. Lo scudetto resterà un sogno, in Europa si dovrà fare meglio".