Foto Le pagelle di Sosa: "Lukaku migliore in campo, non era una gara facile per lui"

Ai microfoni di Tele A l'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa, ha stilato le pagelle agli azzurri per la vittoria contro il Napoli: “Bene Olivera dopo le nazionali, i centrali anche su Dovbyk. Di Lorenzo assist e movimenti interessanti, mi è piaciuto Lobotka pure Anguissa meno McTominay. Lukaku migliore in campo per il gol ma non era una partita facile per lui. Il Napoli non gioca bene, lo dico da tempo, ma la bellezza è nei risultati con Conte e gli do 6”. Di seguito tutte le pagelle