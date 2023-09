Lecce, Baschirotto: "Risultato bugiardo, ci siamo messi in difficoltà da soli. Osimhen? Non è disumano"

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna col Napoli.





Qual è la sua analisi sulla partita?

"Abbiamo perso palle sanguinose e ci siamo messi in difficoltà da soli, il Napoli è una squadra tecnica ma il 4-0 è un risultato bugiardo non ha rispecchiato l’andamento della partita. Dobbiamo guardare avanti e pensare già alla prossima con il sassuolo in casa. Loro sono stati bravi a prenderci in contropiede, sul secondo gol Kvara ha messo una gran palla. Il raddoppio ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo essere ora determinati nel rifarci dopo questa sconfitta".

La tifoseria però vi ha sempre sostenuti.

"Bisogna dar merito ai tifosi, li ringrazio a nome di tutti, anche dopo una sconfitta così abbiamo sentito la loro vicinanza. Abbiamo bisogno di loro nel nostro cammino per il raggiungimento del nostro obiettivo. Speriamo siano sempre al nostro fianco così come lo sono stati finora".

Il risultato forse è troppo severo.

"Il risultato è bugiardo; in campo avevo la sensazione di aver vinto praticamente tutti i duelli. Poi ci sono episodi come quelli del secondo gol dove Kvara la mette perfettamente sulla testa di Osimhen. Abbiamo avuto occasioni nel primo tempo, c’è un po’ di rammarico perché serviva un po’ di cattiveria in più. Ci deve servire da lezione per migliorare e andare avanti".

Il duello con Osimhen?

"Osimhen non è disumano, alla fine ha due gambe e due braccia come me...ognuno ha le sua caratteristiche. Lui è uno degli attaccanti più forti della serie A, penso di avere le doti per difendere tutti gli attaccanti del campionato. Quando prendi gol alle spalle perché il suo compagno è stato bravo a metterli il pallone devi applaudirlo. Questi duelli mi ravvivano, ti metti al loro livello, quando affronto giocatori così importanti cerco di alzare l’asticella".