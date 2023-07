Lecce, D'Aversa ammette: "Ultima col Napoli? Speriamo di essere già salvi..."

Il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, ha commentato il calendario della prossima Serie A attraverso il sito ufficiale del club salentino

L'esordio in casa con la Lazio potrebbe risultare sulla carta proibitivo, ma sarà straordinario giocare la prima di campionato in casa davanti al nostro pubblico. La Lazio è una squadra da Champions League che sta dando continuità nel lavoro con mister Sarri. Certe squadre, secondo me, è sempre meglio affrontarle all'inizio.

L'ultima giornata di campionato ci riserverà la trasferta in casa del Napoli, Campione d'Italia, il nostro augurio è di aver raggiunto già il nostro obiettivo, la salvezza, prima di quella data. Raggiungerla in casa, davanti a tutti i nostri tifosi, sarebbe ancora più bello".