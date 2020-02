Lecce, il papà di Falco: "Affrontare il Napoli è una bella mazzata. Lui adora la città"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Piero Falco, papà di Filippo Falco, attaccante del Lecce. Si è parlato della partita di domenica contro il Napoli al San Paolo: “Napoli ha una storia importante, ci è passato il giocatore più forte di tutti i tempi e giocare al San Paolo è sempre uno stimolo in più per gli avversari. Affrontare il Napoli ora per il Lecce è una bella mazzata. Il sogno di Filippo è fare sempre meglio, innanzitutto vuole salvare il Lecce. Io gli auguro di continuare così perché sin da piccolino voleva diventare un calciatore e non sa fare altro. Oggi posso dire che ci è riuscito con le sue forze.

È la sua miglior stagione, Pippo è un orgoglio per tutta la famiglia. E’ soprannominato il Messi del Salento ed è un nomignolo pesante. E’ chiaro che Messi è il suo idolo anche perché Filippo è basso e mancino come lui, ma ha tanto da lavorare. Domenica non sarò al San Paolo, spesso lo seguo anche in trasferta, ma stavolta il lavoro non me lo permetterà. Peccato, mi sarebbe piaciuto anche perché adoro la città. Napoli è veramente bellissima”.