Lecce, Maggio si presenta: "Qui per cambiare pagina dopo un periodo non felice"

Giornata di presentazioni ufficiali in casa Lecce. A prendere la parole è stato Christian Maggio, ex di Benevento e Napoli approdato in Salento dopo la risoluzione dell'accordo con la società sannita. "Ho tanto entusiasmo - si legge su TuttoCalcioPuglia.com -, al di là dell'età. L'ho sempre avuto. Sono in una città ambiziosa, e questo mi piace, in una società seria, che investe tanto nei giovani. Credo sia un punto di partenza importante per arrivare a grandi obiettivi. Spero di dare un contributo a mister e società. Il numero? Ho preso il due, dopo una vita con l'11. Con il due, però, sono cresciuto da piccolo, forse è un segno. Ho giocato tante volte contro il Lecce, è sempre stato difficile, abbiamo sempre trovato giocatori importanti e partite ostiche".