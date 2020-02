Lecce, Mancosu sul fratello Marco: "Il gol fatto al Napoli non lo dimenticherà"

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'attaccante dell'Entella Matteo Mancosu, ha parlato anche del fratello Marco Mancosu, centrocampista del Lecce ma anche record man europeo, considerando che è il centrocampista di una neopromossa ad aver segnato di più nei cinque campionati professionistici europei: "Ho letto questa cosa, e devo dire che sono davvero molto felice per lui, se lo merita dopo tutta la gavetta che ha fatto, soprattutto in Serie C, una categoria mai facile dalla quale non è semplice uscire. Con il Lecce è riuscito nel doppio salto, sta continuando a lavorare da professionista quale è, e i risultati piano piano lo ripagano: il gol al "San Paolo" contro il Napoli credo lo ricorderà per tutta la vita. Auguro poi a lui e al Lecce di riuscire a mantenere la categoria, nelle ultime tre gare hanno centrato altrettante importanti vittorie, un passo avanti è stato fatto: e la massima serie la merita anche la piazza, da sempre vicina alla squadra".