Lega A, Casini: “Il VAR non è la moviola. Trovo ragionevole l'idea del challenge"

Parole del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento

TuttoNapoli.net

"L'equivoco di fondo credo sia che il VAR non è la moviola, mentre anche nella percezione dell'opinione pubblica è stata intesa come moviola in campo e non come semplice assistenza all'arbitro. Credo che delle migliorie vadano discusse, una che trovo ragionevole è quella del challenge". Parole del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento: "Dare la possibilità, anche solo una volta o due, alle squadre di rivedere una determinata azione penso sarebbe un segnale di apertura che non dovrebbe creare troppe complicazioni in merito alla durata delle partite", ha aggiunto.