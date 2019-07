Lega A, De Siervo: "Vi spiego perchè il mercato chiuderà a settembre. Sul ritorno alle 20.45..."

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al calendario della prossima stagione di serie A.

Queste le sue parole: "Riteniamo che lo spettacolo che non possa iniziare senza i tifosi ed è per questo che ci siamo battuti per dare il via al campionato a fine agosto. A mio avviso i calendari sono giusti e capaci di rispondere alle esigenze delle singole squadre, specie di quelle coinvolte nelle coppe europee che hanno chiesto di avere scontri plausibili nelle giornate immediatamente vicine alle sfide di coppa.

La ragione della chiusura del mercato il due settembre è legata alla volontà di proteggere i movimenti interni; diversamente avremmo rischiato che le squadre inglesi acquistassero sulle nostre, impedendo alle italiane di rispondere a queste.

Ritorno alle 20:45 perché? Ero tra i sostenitori delle 20:30, tuttavia analisi di audience dimostrano che gli ascolti nella prima mezz'ora di gara erano nettamente inferiori.

Quanto ai diritti televisivi, la fase affascinante del nostro lavoro è la capacità di leggere il mercato in largo anticipo, per questo stiamo alla ricerca di soluzioni da adottare entra la data di scadenza. Al momento si pensa ad un canale Lega, non costruiamo solo calcio ma creiamo anche contenuti e stiamo lavorando in quella direzione.

I napoletani meritano il nuovo San Paolo, meritano un teatro a quell'altezza. Mi auguro di vederlo sempre migliore e di vedere sempre più impianti all'avanguardia".