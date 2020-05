Leganes, il tecnico annuncia: "Liga ripartirà il 20 giugno"

Mentre in Italia sembra esserci poca chiarezza sulla possibile ripresa del campionato, la Spagna sembra essere già certa di avere una data per la ripartenza, sul modello, quindi, della Germania. Ne parla il tecnico del Leganes, Javier Aguirre, intervistato da "Marca": "C'è già una data per la ripartenza della Liga, ricominciamo il 20 giugno, e finiamo il 26 luglio. Le ultime 11 giornate si giocheranno sabato, domenica, mercoledi e giovedi. Mi ha appena informato la Liga in maniera ufficiale".