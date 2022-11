Legrottaglie avvisa: “Juve molto pericolosa, Napoli deve stare attento a non sprecare occasioni”

L'ex difensore e ora allenatore, Nicola Legrottaglie, ha parlato così ai microfoni di TMW a margine della Partita della Pace a Roma

TuttoNapoli.net

L'ex difensore e ora allenatore, Nicola Legrottaglie, ha parlato così ai microfoni di TMW a margine della Partita della Pace a Roma: "Che Mondiale è senza l'Italia? Triste da italiani. Dobbiamo fare in modo che passi in modo positivo per chi ama il calcio. Speriamo di appassionarci a qualche squadre che ci emozioni e che possiamo tifare. Credo comunque che sarà un bel Mondiale, che riserverà delle sorprese. Del resto è un campionato fatto in un mese particolare, e il pre-mondiale è diverso, con giocatori che arrivano in certe condizioni rispetto ad altri".

Sorpreso dal vantaggio accumulato dal Napoli? "Inizialmente nessuno se lo aspettava, ma ad oggi è strameritato e tutti dovremmo tifare per il Napoli per quello che ci ha fatto vedere sotto il punto di vista dello spirito, della qualità, ma anche del mercato con lo scouting. Ha una grande chance, ma allo stesso tempo dico che il calcio è strano, il Napoli deve stare attento a non sprecare le occasioni. Per me la Juventus è molto pericolosa".

La Lazio di Sarri? "In crescita rispetto all'anno scorso, ma vedremo alla fine come sempre. E' una squadra che piace quando gioca al top, ma quando sgarra diventa una squadra normale. Credo che manchi ancora questa continuità, nel momento chiave - come con Salernitana, Juventus e in coppa - non ha fatto quello step che ci si aspettava. Sarri comunque è bravo e continuerà in questo percorso di miglioramento".

La Juventus dove può arrivare? "Dove vuole, ha un grosso potenziale, l'ho detto all'inizio del campionato anche quando andava male. Il fato è che adesso non decide lei il destino, è costretta a rincorrere e deve sperare che il Napoli caschi".