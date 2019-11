Libero, Biasin: "ADL sta puntando Gasperini per la prossima stagione"

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto" riguardo un possibile avvicendamento sulla panchina azzurra: "Non credo a Pochettino. La mia sensazione è che De Laurentiis stia puntando Gasperini per l'anno prossimo, ma è solo una sensazione. Spero che Ancelotti riprenda il suo cammino ma in questo momento la vedo dura"