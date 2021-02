Liguori: "Fonseca merita le critiche, Gattuso no. Osimhen? Il Napoli non sbaglia..."

“Gli allenatori di Roma e Napoli sono stati distrutti dalla critica, in questa stagione. Fonseca se le è meritate quasi tutte, Gattuso no - queste le parole di Paolo Liguori, giornalista e direttore TgCom, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio -. A Rino va riconosciuto il merito di aver ripreso una squadra disastrata e l’ha portata a vincere anche la Coppa Italia. Le critiche, per lui, arrivano dall’interno, dalla società. Fonseca ha fatto male negli scontri diretti, ha sminuito la sconfitta nel derby e ha messo Dzeko ai margini della squadra. Le situazioni sono completamente diverse. Il portoghese ha svalorizzato la rosa, a differenza del calabrese che ha compattato e valorizzato il gruppo. La vittoria contro la Juventus è merito suo.

De Laurentiis? Lo conosco bene e credo gli vada riconosciuto il merito dei miracoli fatti dal Napoli negli anni. Certo, dopo aver bruciato Ancelotti e, forse, anche Giuntoli e Gattuso, deve farsi qualche domanda, chiedendosi quale sia il problema. Io non so quale possa essere il problema, ma di certo Aurelio ha il polso della situazione e sa cosa fare.

Europa League? Tutte e tre le Italiane potrebbero vincere stasera, nonostante le tante assenze nelle fila degli azzurri. Le assenze c’erano anche contro la Juve, ed i ragazzi di Gattuso hanno vinto.

Osimhen? Grande calciatore, sulla lunga verrà fuori tutto il suo talento, e saranno in tanti a dover fare mea culpa, come fatto con Lozano. Il Napoli non sbaglia mai gli attaccanti: hanno avuto Quagliarella, Cavani, Lavezzi, Higuain. Chi è l’uomo in più degli azzurri? Zielinski, ma anche Insigne. Lorenzo è un fenomeno, tra gli italiani è quello che ha più talento. Pensare che giocava con Immobile e Verratti al Pescara di Zeman, e sarebbero potuti arrivare tutti e tre al Napoli, è un vero peccato. Scudetto? Dico Inter, ma aspettiamo il derby”.