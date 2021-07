Lino Banfi racconta: "Mancini mi ha scritto, dice di aver vinto per me. Mi ha fatto piangere”

Lino Banfi, noto attore italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Ieri le parole di Chiellini mi hanno emozionato. Lo voglio ringraziare con tutto il cuore. Sono contento di avere un altro nipote, soprattutto uno come lui. Tra l'altro è plurilaureato quindi magari una delle sue lauree me la può regalare (ride). Mancini mi ha scritto l'altra notte dicendomi 'L'ho fatto anche per te, mister'. Mi ha fatto piangere, come quando l'ho visto abbracciare Vialli a fine partita. Mancini è stato bravo a tenere il gioco e a scherzare con i suoi calciatori insieme a me. Lo ringrazio"