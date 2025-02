Lippi ammette: “L’Inter è la più forte, non mi aspettavo testa a testa col Napoli”

L'ex allenatore Marcello Lippi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport distribuita stamani in edicola e nel corso della lunga e approfondita chiacchierata ha anche dato suoi personali punti di vista su vari temi di Serie A.

Su Napoli-Inter di sabato prossimo, ha detto: "Non mi aspettavo un testa a testa. Sinceramente, l'Inter è più forte e ha un potenziale che deve emergere. Il Napoli è stato bravo a rimanere in alto. E non dimenticate l'Atalanta...".

