Lippi: "Ancelotti ha una carriera straordinaria, ci sono alti e bassi ma ha tutto il tempo per risolvere..."

Marcello Lippi, parla ai microfoni di TMW, a margine dell’evento "Allenatori - I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali". Queste le sue parole sul momento di Ancelotti al Napoli: "Ancelotti ha fatto una carriera straordinaria, è l'allenatore più vincente in assoluto, ha vinto anche una Champions contro di me. Ci sono alti e bassi nella vita, per ora le cose non gli stanno andando benissimo in campionato, ma hanno tempo per aggiustare la situazione".