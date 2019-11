Lippi chiude: "Non voglio più allenare un club, per di più in Italia! Serie A? Solito campionato"

Marcello Lippi, fresco di dimissioni da ct della Cina, ha così parlato dal premio Premio Viareggio Sport "Gherardo Gioè". Ecco le dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Non ho nessuna voglia di tornare in panchina di un club, non lo farò mai più. Per di più in Italia. Vedo il solito campionato, qualcuno prova a contrastare la Juventus e l'Inter ci sta riuscendo. La Juve non mi sembra giri al massimo, eppure non ha perso neanche una partita. I tantissimi giovani emersi sono la nota positiva. Qualcuno imputava i pochi giovani forti ai troppi stranieri, ma ora la percentuale di stranieri è altissima e Mancini sta invece raccogliendo quanto seminato. L'ha fatto benissimo: dieci vittorie su dieci, una squadra che gioca bene... ".