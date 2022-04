Lippi: “Con il successo a Empoli il Napoli poteva ancora giocarsela per lo scudetto"

Marcello Lippi ha parlato a Radio Anch'io Sport, sulle frequenze di Radio Rai.



Il Napoli ha abbandonato le speranze di titolo, come si spiega questo crollo?

"Spalletti è una persona troppo seria e si è assunto la responsabilità. Lo zampino dell'allenatore c'è sempre, nel bene e nel male, ma ieri non ho visto una squadra sufficientemente concentrata. Con il successo a Empoli il Napoli poteva ancora giocarsela per lo scudetto".