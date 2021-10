Lippi contro il Mondiale ogni 2 anni: "Come può essere seria una discussione simile?"

Intervistato dal Corriere dello Sport in merito ai problemi che riscontrano i club di A quando i propri giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali, Marcello Lippi parla anche dell'ipotesi di organizzare un Mondiale con cadenza biennale: "Come può essere seria una discussione di questo tipo? C’è già una competizione importante ogni due anni: in alternanza il Mondiale e l’Europeo con la Coppa America. Con l’aggiunta della Champions League a ogni stagione. Lasciamo perdere".