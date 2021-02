Lippi difende Gattuso: "Non una stagione facile, infortuni e Covid hanno complicato le cose"

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport: "Da questo campionato c'è da aspettarsi di tutto, è cominciato in maniera anomala, senza preparazione. C'erano i presupposti per questa incertezza. Dai 50 punti dell'Inter fino alla Roma, con Juve e Napoli con una gara in meno, tutte possono giocarsi lo scudetto".

Il Napoli?

"Gattuso ha dovuto fare a meno di tanti giocatori, ora non c'è Mertens, Osimhen non è stato a disposizione per tanto. Adesso manca anche Koulibaly. Non è stata una stagione facile per il tecnico azzurro. Il nigeriano riesce a dare profondità alla squadra ma non ha mai giocato per l'infortunio alla spalla e per il Covid. La pandemia ha reso le cose molto complicate".