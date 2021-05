Lippi difende la Juve: "In 10 anni sono arrivati 9 scudetti e 2 finali Champions"

"Quest'anno la Juventus non è andata bene, sono stati fatti degli errori sicuramente. Ma la Juve in 10 hanno ha vinto 9 scudetti e fatto due finali di Champions League, questo bisogna ricordarlo". Parla chiaro Marcello Lippi, dal palco del Teatro Comunale di Pietrasanta in occasione dell'evento "Calcio a tutto tondo": "Questa stagione - prosegue l'ex ct campione del mondo - è andata male, ok, ma se domenica riuscirà a conquistare il posto in Champions, avrà fatto Supercoppa, Coppa Italia e qualificazione europea...".