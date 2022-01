Lippi: "Encomiabile lo sforzo per portare in fondo la stagione, ma non capisco una cosa"

A Gr Parlamento, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, ha parlato del momento del calcio in piena pandemia: "Penso che lo sforzo per portare in fondo l'annata sia encomiabile. Sappiamo perfettamente che ci sono squadre che sono più danneggiate, hanno più contagiati, però da lì a fermarsi e chiudere tutto, credo che ci sia una bella differenza. Penso sia giusto fare questo sforzo generale. Non capisco comunque perché 10.000 spettatori in più, sparsi per tutto lo stadio, non possano seguire il calcio e farlo sentire un po' meno solo".