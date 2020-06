Lippi esalta Gattuso: "Diventerà un allenatore top! Il Napoli ha già la sua impronta"

Marcello Lippi elogia Rino Gattuso, suo ex calciatore. Insieme hanno vinto il Mondiale nel 2006. L'ex ct della Nazionale è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Gattuso diventerà un top, sta crescendo e l’ha dimostrato a Napoli. È arrivato in un momento particolare, la squadra sembrava quasi a fine ciclo, tra infortuni e situazioni difficili. L’ha recuperata con saggezza, tranquillità, coerenza e anche inflessibilità sui comportamenti. Si vede che è una squadra di Gattuso.

Coppa Italia? Rino parte in vantaggio, 1-0 all’andata e in casa il ritorno. Però ogni giorno starà ripetendo che la partita è tutta da giocare, non ci sono vantaggi né calcoli da fare, bisogna essere aggressivi e non sbagliare... E sono sicuro che Conte stia facendo lo stesso".